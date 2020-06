Talenti presenta le sue soluzioni di design per proteggersi dal sole estivo

Talenti, brand di riferimento nel settore dell’outdoor d’alta gamma, presenta per l’estate 2020 le sue eleganti collezioni per creare spazi protetti e all’insegna del design. Ombrelloni, pergole e daybed dalle forme originali e accattivanti per affrontare il sol leone della tanto attesa bella stagione.Da Apollo a Zeus, Passando per Marte e Venere, gli ombrelloni Talenti si ispirano direttamente alla mitologia ma sono estremamente concreti e pratici grazie a forme variabili ed adattabili. Anche la scelta dei materiali conferma la qualità di un prodotto che, scommettendo su alluminio e acciaio, oltre al tessuto, sfida il calore garantendo un prodotto solido ed esteticamente gradevole.Parte integrante del catalogo Accessori 2020 di Talenti, l’ombreggiante Upperalu è una scelta sicura. Grazie alla fusione di più̀ leghe di alluminio che ne garantiscono solidità̀, si conferma maneggevole e versatile capace di adattarsi allo spazio creando un’oasi d’ombra sicura e confortevole. Disponibile in tre colorazioni differenti per quanto riguarda la base d’alluminio (bianco, beige e verde) punta sul bianco per il tessuto della tenda che lo ricopre.Una menzione particolare merita il daybed da giardino Eden firmato da Marco Acerbis, che sembra essere sospeso nel vuoto. La raffinatezza ed eleganza di questo elemento della collezione invita a piacevoli momenti da passare all’aperto. La copertura in tessuto si apre e si chiude con un sistema di pistoni idraulici. La cuscineria è in tessuto, sfoderabile, facile da lavare e resistente agli agenti atmosferici. L’imbottitura è in quick dry foam.