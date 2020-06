Taranto: Manzo e Guaita in forse per la conferma

In Serie D il Taranto sta iniziando gradatamente a programmare la prossima stagione. Il presidente della società rossoblu Massimo Giove si sta attivando per rinnovare i contratti ai calciatori, il cui vincolo con la squadra pugliese scade il 30 Giugno. Giove presto incontrerà il centrocampista Manzo. Probabile l’intesa e una sua conferma, per una o due stagioni. Manzo potrebbe forse diventare il capitano del Taranto. Giove si confronterà con l’esterno Guaita, probabili l’accordo e che possa continuare a giocare nel Taranto. Giove vorrebbe fare restare a Taranto anche il mediano Matute e il portiere Sposito.Il Taranto sarebbe interessato all’attaccante Santoro del Gravina. Il direttore sportivo del Taranto Danilo Pagni si sta attivando sul calcio mercato per acquistare un difensore, un centrocampista un mediano, due trequartisti e due attaccanti. Per quanto riguarda l’allenatore si fanno i nomi di Tiozzo che nella scorsa stagione ha allenato il Matelica in Serie D, di Rigoli del Rende in Serie C e di Giacomarro, il quale ha ottenuto buoni risultati col Picerno sia in D che in Lega Pro. L’obiettivo del Taranto per la prossima stagione è allestire una squadra competitiva, che possa puntare alla corsa verso la promozione in Lega Pro.