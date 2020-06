Tennis, Campionati Assoluti: vincono Musetti Arnaboldi e Jacopo Berrettini

Sono iniziati a Todi in provincia di Perugia in Umbria i Campionati Assoluti di tennis maschile e femminile che si tornano a disputare dopo 16 anni. All’evento possono assistere solo 109 spettatori, per evitare i contagi del Covid 19. E’ cambiato il regolamento in questo evento, in caso di parità dopo due set. Vince e passa il turno chi arriva a 10 punti, in un super tie-break. Agli Assoluti non partecipano Fabio Fognini e Stefano Travaglia infortunati, Matteo Berrettini e Jannick Sinner perché hanno preferito continuare ad allenarsi da soli.Tra gli uomini nel primo turno Jacopo Berrettini, il fratello minore di Matteo Berrettini, ha vinto 6-3 4-6 10-4 contro Fabrizio Ornago. Matteo Gigante ha superato 6-2 3-6 10-8 Luca Potenza. Andrea Arnaboldi ha vinto contro Luca Vanni, per il ritiro dello stesso Vanni per l’infortunio muscolare. Lorenzo Musetti ha superato 7-6 6-4 Flavio Cobolli. Francesco Passaro ha prevalso 6-7 3-6 10-5 su Pietro Rondoni. Tra le donne nelle qualificazioni al primo turno Federica Di Sarra ha vinto 6-4 6-2 contro Asia Serafini. Denise Valente ha sconfitto 6-4 5-7 10-6 Beatrice Lombardi. Irene Lavino ha prevalso 6-4 4-6 10-7 su Angelica Raggi. Federica Prati ha battuto 6-1 7-5 Alessandra Simone.