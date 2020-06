Tennis: nuove date del calendario ATP

L’ATP ha stabilito le nuove date del calendario di tennis maschile. Dal 20 Settembre si giocheranno gli Internazionali d’Italia a Roma. Soddisfatto il presidente della Fit, la Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi che ha dichiarato:” La tempistica è quella che il Ministro della Salute Roberto Speranza aveva stabilito. Poi abbiamo preso una decisione col Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il quale ci dovrà dire dopo un confronto col CTS, il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, se ci potrà essere una presenza ridotta di spettatori”.Secondo indiscrezioni a Roma potrebbero essere presenti il 50 % della capienza degli spettatori al Foro Italico. Dal 14 Agosto si svolgerà il torneo di Washington negli Stati Uniti d’America. Dal 22 Agosto è in programma il torneo di Cincinnati negli Stati Uniti d’America. Dall’8 Settembre si giocherà a Kitzbuhel in Austria. Dal 13 Settembre si svolgerà il torneo di Madrid in Spagna. Dal 27 Settembre all’11 Ottobre si giocherà al Roland Garros a Parigi in Francia.