Alex Zanardi in gravi condizioni

- Un grave incidente stradale ha coinvolto il campione Alex Zanardi. L'incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, sarebbe avvenuto tra la bici di Zanardi ed un mezzo pesante nei pressi della statale 146 a Pienza, in provincia di Siena, mentre era in corso la corsa "Obbiettivo 3", il cui arrivo era previsto a Montalcino.Il campione azzurro si troverebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale più vicino.