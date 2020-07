Barcellona-Napoli si giocherà regolarmente al Camp Nou

- Barcellona-Napoli si giocherà regolarmente sabato 8 Agosto alle 21 al “Camp Nou” di Barcellona in Spagna. Lo ha comunicato l’Uefa. Questo nonostante l’emergenza Coronavirus e i focolai in Catalogna. L’Uefa ha dichiarato:”Stiamo monitorando la situazione con le autorità spagnole, ma la gara è programmata per essere giocata a Barcellona come previsto”.Ciò nonostante i dubbi del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che voleva lo spostamento della partita in Portogallo, in Germania o a Ginevra in Svizzera. La gara si giocherà regolarmente a porte chiuse come è stato deciso dall’Uefa il 17 Giugno per il Covid 19 per evitare altri focolai e per rispettare il protocollo sanitario di sicurezza del Coronavirus.