Bari, celebrati i funerali di Teodosio Barresi

- Si sono svolti nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, presso la Chiesa dei Carmelitani in via Brigata Regina, i funerali dell'attore Teodosio Barresi, deceduto nella serata di sabato 11 luglio.Barresi fu uno dei protagonisti del film "LaCapaGira", presentato nel 1999 al Festival internazionale del Cinema di Berlino, e che valse la vittoria del David di Donatello e dei Nastri d'argento per la miglior regia, affidata ad Alessandro Piva.All'estremo saluto, hanno presenziato molti volti noti del cinema e del cabaret barese con i quali Barresi aveva condiviso numerose produzioni cinematografiche a livello locale e nazionale.