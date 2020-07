Webinar: 'L'intelligenza artificiale come acceleratore della transizione verso l'economia circolare'

BARI - 'L'intelligenza artificiale come acceleratore della transizione verso l'economia circolare'. Tra teorie, esperienze imprenditoriali e prospettive, il cambiamento è in atto.Il Webinar si terrà in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft TEAMS: https://bit.ly/3iyLDjN e sarà possibile seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook Media TV . Start 14 luglio h17.00.Organizzato da GP4AI Global Professionals for Artificial Intelligence , Centro di Eccellenza per la Sostenibilità, Centro di Eccellenza per l'Innovazione e l Creatività dell' Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Confindustria Puglia - Sezione Ambiente.aL'evento rientra nel Mabip - Manifesto per la Bioeconomia in Puglia.Su Microsoft #TEAMS: https://bit.ly/3iyLDjNe in diretta streaming sulla pagina Facebook Media TV https://www.facebook.com/mediatv4k/@gp4ai Global Professionals for Artificial IntelligenceUniversità degli Studi di Bari Aldo MoroConfindustria Puglia - Sezione AmbienteCentro Sostenibilità UnibaOne Stop Shop - UNIBAMabip - Manifesto per la Bioeconomia in PugliaClaudio C. Caldarola Presidente GP4AI Global Professionals for Artificial IntelligenceGianluigi de Gennaro Presidente del Centro di Eccellenza per l'Innovazione e la Creatività Università degli Studi di Bari Aldo MoroGiovanni Ronco Presidente Sezione Ambiente di Confindustria PugliaModeraAnnalisa Turi Knowledge Transfer Manager Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Componente del Consiglio Direttivo GP4AI Global Professionals for Artificial IntelligenceAntonio UricchioPresidente ANVUR - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricercaGiuseppe PirloOrdinario di InformaticaDelegato del Rettore alla Terza MissioneUniversità degli Studi di Bari Aldo MoroMichele MarinoDir. Gen. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente Consorzio sviluppo sostenibile Valle dell'OfantoGiovanni RoncoPresidente Confindustria Puglia - Sezione AmbienteElvira TarsitanoPresidente Centro per la Sostenibilità -Università degli studi di Bari Aldo MoroMichele CarbottiCEO Minox, Presidente GreenUpAnna MatarreseEasypu inventorGiacomo OroCEO Hydrogens