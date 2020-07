Basket: il San Severo conferma Angelucci

In A/2 di basket maschile il San Severo ha confermato Simone Angelucci. Il giocatore ha rinnovato il contratto con la squadra pugliese. Ha firmato fino a Giugno 2021. Il dirigente della società pugliese Renato Romagnuolo ha dichiarato:”Con Angelucci completiamo il reparto esterni. Abbiamo preferito un giocatore che già conoscevamo e che ha dimostrato sempre a San Severo grande professionalità”. Angelucci è molto considerato dal tecnico dei pugliesi Lino Lardo. Il presidente Amerigo Ciavarella e il direttore sportivo Pino Sollazzo si stanno attivando sul mercato per costruire una squadra molto competitiva.Probabilmente saranno acquistati altri due o tre giocatori. Si dovrà completare presto il roster della squadra pugliese. L’obiettivo per la prossima stagione è la salvezza, ma se sarà raggiunta in tempi molto rapidi il San Severo potrebbe tentare di ottenere l’ottavo posto e cercare di qualificarsi per i play off promozione.