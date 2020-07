Taranto: la società ha acquistato l'ivoriano Diaby

(Official Fb Taranto Calcio)

In Serie D il Taranto ha acquistato il centrocampista ivoriano Aboubakar Diaby del 2000 dal Licata. Francesco Montervino è il nuovo direttore sportivo della società pugliese. Sostituisce Danilo Pagni che ha rescisso il contratto qualche settimana fa. Montervino ha firmato per due anni, fino al giugno 2022 per la società jonica. Era già stato direttore sportivo del Taranto dal 2014 al 2016. E’ soddisfatto di essere tornato a lavorare nella città dei due mari. Il Taranto è interessato a Liurni, un fantasista della Nocerina in Serie D.Montervino presto contatterà l’esterno Pasquale Porcaro per farlo arrivare al Taranto. Porcaro è svincolato dopo avere giocato in D nel Licata in questa stagione, che è stata annullata per il Covid 19. Trattative col Nola per l’ala Emanuele Serrano e l’esterno Simone Giliberti. Montervino cercherà l’accordo con l’attaccante argentino Emanuele Guaita per farlo rimanere a Taranto. Guaita ha due anni di contratto con la squadra jonica, ma dovrà tagliarsi l’ingaggio per essere confermato. Contatti con l’Acireale per il centrocampista senegalese Ibrahima Ba. L’obiettivo del Taranto per la prossima stagione è la promozione in Lega Pro.