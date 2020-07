Bi.do.ba, l'augurio del rettore Bronzini

- “Mi auguro che questi presidi di cultura siano sempre più numerosi perché rappresentano un atto di civiltà. La lettura educa al linguaggio ma è anche strumento per comprendere la realtà nella sua complessità perché i libri avvicinano mondi diversi, insegnano ad ascoltare, a pensare e a immaginare”. E' quanto dichiarato, nella mattinata di lunedì 6 luglio, dal Magnifico rettore dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari,, in occasione dell'inaugurazione di Bi.do.Ba, il nuovo hub per la promozione della cultura di genere, ubicato in via Calefati n.245.