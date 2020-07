Zullo: "La sanità di Emiliano, ospedali al collasso e prati in fiore"

BARI - "Un giardino prossimo venturo per nascondere goffamente cinque anni di totale abbandono. La coazione a ripetere sempre gli stessi errori, e l'incapacità di affrontarli e risolverli, da parte del Governatore Michele Emiliano è ormai un caso clinico che soltanto gli elettori possono curare rimandandolo a casa!". Così il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia,“Era andato all'ospedale Di Venere di Bari qualche settimana fa -ed era stato investito da una legittima e doverosa raffica di lamentele e critiche da gran parte degli addetti ai lavori, delusi e ignorati per cinque anni. È ritornato lo scorso sabato, accompagnato dal suo fedele assessore Gianni Giannini, promettendo di tutto e di più per cercare di correre ai ripari. Ma l'unico risultato visibile e irritante di tali attenzioni fuori tempo massimo è il taglio di un po' di erba incolta e la sistemazione di un pezzetto di terra, con dei semi piantati.“La sintesi perfetta della sanità targata Emiliano: ospedali al collasso, assistenza territoriale inesistente, riconversioni ferme al palo, liste d'attesa infinite, mobilità passiva in crescita esponenziale, ma attenzione (tardiva anche questa, ovviamente) alla manutenzione al verde! E non lo sanno solo gli addetti ai lavori e i pazienti e l'utenza del Di Venere, ma tutti i pugliesi.“Per fortuna siamo ormai ai titoli di coda, ma almeno queste ultime vergognose pagliacciate potrebbero essere risparmiate, per decenza e per decoro (complessivo, non solo dei prati)",