Brescia-Roma 0-3: Zaniolo torna al gol

(credits: As Roma Fb)

- La Roma non sbaglia e, dopo la vittoria subita batte in trasferta il Brescia. Un netto 3-0 per gli uomini di Fonseca che si riportano a +3 sul Napoli che domani sera sarà impegnato al San Paolo contro il Milan. Tre punti importanti che restituiscono ai giallorossi l'entusiasmo giusto per affrontare il finale di stagione.La Roma, con il fiato del Napoli sul collo, è riuscita a tirare fuori la giusta energia per battere un Brescia che ha tenuto bene il campo anche se, poi, la maggior qualità e l'esperienza dei giallorossi hanno avuto la meglio. Dopo una falsa partenza nel corso della quale ha rischiato di andare sotto per ben due volte, la Roma prende in mano le redini del gioco trovando in Bruno Peres l'uomo in più.Il gol dell'1-0 giallorosso arriva così al 49' con Fazio mentre il raddoppio arriva dai piedi di Kalinic. Con il risultato ormai in mano, la squadra capitolina trova anche il 3-0 firmato da Zaniolo che, dopo aver riassaporato l'odore del campo è tornato anche al gol. Mercoledì 15 luglio, i giallorossi ospiteranno il Verona mentre il Brescia, martedì 14 luglio, sarà di scena a Bergamo contro l'Atalanta.