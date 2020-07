Una donna di 41 anni è stata freddata a colpi di pistola nella propria abitazione, in Via Fabriano a Cerignola, in provincia di Foggia. La polizia sospetta che il marito della donna da cui si era separata possa essere autore dell'insano gesto. L'uomo di 44 anni è stato trovato a casa del padre, con una pistola modificata. Secondo una prima ricostruzione, l'ex marito si sarebbe presentato a casa della donna per freddarla a colpi di pistola.