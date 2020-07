Due gattini diventano gli angeli custode di un cane disabile e lo aiutano ad attraversare la strada

La storia di tre amici a quattro zampe è la storia di un’amicizia davvero particolare. Una di quelle storie che ancora una volta ci fa capire quanto sia grande il cuore dei nostri amici. Una storia che ci permette di capire quanto l’antica credenza che vede i cani ed i gatti come acerrimi nemici non sia altro che un brutto mito da sfatare. Perché le storie che ogni giorno vi raccontiamo non solo dimostrano che i cani e i gatti possono tranquillamente convivere. Dimostrano anche che sono in grado di dare origine ad amicizie davvero speciali.Come ad esempio dimostra il video, i gattini guida di un cagnolino disabile, di tre amici a quattro zampe che sono diventati gli uni gli angeli custode dell’altro. A raccontarla, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, un video virale che ha catturato l’attraversamento di un strada di un cane disabile scortato da due gatti che con la coda alzata ed affiancandolo, ne segnalano la presenza agli automobilisti di passaggio sino alla fine del passaggio.