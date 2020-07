Immersione da brividi con gli squali mako in Honduras: le riprese ravvicinate del campione di sub Michele Giurgola

LECCE - “In immersione in Honduras ho avuto l’incontro più emozionante della vita: quella con gli squali mako! Un’esperienza anche più bella dei record fatti in carriera!”. E di record, Michele Giurgola, l’uomo che nuota con gli squali, ne ha fatti tanti. Nato a Tricase (nel Leccese) il 3 settembre 1979, è un apneista italiano di fama mondiale. Ha infatti stabilito numerosi primi posti in varie discipline dell’apnea, a partire dalla medaglia d’oro ai campionati del Mondo di apnea in “assetto costante con monopinna“, vinta a Ischia nel 2015.In quell’occasione, Michele scese a 103 metri di profondità! Da sempre, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la passione per il mare lo ha spinto verso l’apnea in tutte le sue discipline, fino a farlo diventare atleta della Nazionale Italiana. Ma è anche un grande appassionato di pesca subacquea. E’ uno degli atleti al mondo che si spinge più a fondo, oltre i 50 metri, realizzando catture spettacolari. Ecco il video: https://youtu.be/JZ52_c2UCn0