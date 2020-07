Tennis: Berrettini vince a Kitzbuhel, Lorenzi ok a Bradenton

Al torneo di tennis maschile di esibizione di Kitzbuhel in Austria Matteo Berrettini ha vinto 6-4 6-3 contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Berrettini ha superato anche l’austriaco Dennis Novak 7-6 6-3. Il russo Andrej Rublev ha sconfitto 3-6 6-4 15-13 il tedesco Jan Lennard Struff. L’austriaco Dominique Thiem ha prevalso 7-5 7-6 sul norvegese Casper Ruud. Bautista Agut ha vinto 6-4 6-3 contro il russo Karen Khachanov. Novak ha superato 6-1 6-4 Khachanov. Struff si è aggiudicato 6-4 6-4 il match con Ruud.Nel torneo di esibizione Ultimate Showdown di Antibes in Costa Azzurra Berrettini ha vnto 14-12 17-9 19-10 14-11 contro l’australiano Alexei Popyrin. Nell’altro match Berrettini ha perso 11-16 13-14 14-13 13-10 2-0 contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il francese Elliot Benchetrit ha vinto 11-7 18-7 12-15 17-12 con il tedesco Dustin Brown. Nel torneo di esibizione di Bradenton in Florida negli Stati Uniti d’America Paolo Lorenzi ha vinto 6-4 6-0 con il giapponese Shintaro Mochizuki.