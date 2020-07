"In Puglia forze dell'ordine a rischio sanitario": atto ispettivo dei deputati FdI

BARI - "Stiamo preparando un atto ispettivo per verificare le condizioni di lavoro delle Forze dell'Ordine che in Puglia stanno gestendo la nuova ondata di sbarchi di immigrati".Lo annunciano i deputati pugliesi di Fratelli d'Italiadopo la denuncia dei sindacati di Polizia."Troppo lavororispetto al numero di uomini che devono svolgerlo -, poche garanzie, scarse tutele ed altissimo rischio per l'emergenza Covid 19, e adesso anche i numerosi arrivi da Lampedusa. Un governo che non è attento ai nostri uomini in divisa, che li lascia in balia dei più alti rischi del momento, è un governo irresponsabile. Fratelli d'Italia terrà alta, come sempre, l'attenzione su quella che può trasformarsi in una vera e propria bomba ad orologeria e porrà rimedio alle mancanze e all'incompetenza di chi ci governa".