Coronavirus: 9 nuovi casi in Puglia. Lopalco: "Cittadini stranieri o da fuori regione"

BARI - Lieve risalita della curva dei contagi da Covid-19 in Puglia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa checosì suddivisi: 1.500 nella Provincia di Bari 382 nella Provincia di Bat 670 nella Provincia di Brindisi 1.172 nella Provincia di Foggia; 530 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.“L’attenta e puntuale attività di sorveglianza ha consentito di individuare nuovi casi positivi che riguardano principalmente cittadini stranieri o provenienti da fuori regione in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti con altri casi –– I dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per tenere sotto controllo le catene di contagio".