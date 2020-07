Lega Pro: il Monopoli perde 1-0 in casa con la Ternana ed è fuori dai play off

- Nel primo turno della fase nazionale dei Play Off di Lega Pro il Monopoli ha perso 1-0 allo Stadio “Vito Simone Veneziani” contro la Ternana ed è stato eliminato. Gli umbri si qualificano per i quarti di finale. Nel primo tempo Giorno sfiora il gol per i pugliesi. Gli umbri sono insidiosi con Furlan. Il Monopoli propositivo. Fella è anticipato all’ultimo momento in area di rigore dal difensore Diakitè. La squadra di Giuseppe Scienza va vicina al vantaggio. Giorno non inquadra la porta. Nella Ternana Ferrante si rende pericoloso.Nel secondo tempo i pugliesi aumentano i ritmi di gioco. Cuppone crea qualche brivido agli umbri. Al 7’ la Ternana passa in vantaggio con Salzano, tiro di sinistro sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Palumbo. Il Monopoli va vicino al pareggio con Carriero. La Ternana per poco manca il raddoppio con Verna. Partipilo non concretizza per gli umbri. Tsonev non capitalizza al massimo le occasioni da gol dei pugliesi. Sconfitta immeritata per il Monopoli che va fuori dai play off. La Ternana prosegue la sua corsa verso la promozione in B.