Play Off, Lega Pro: nei quarti di finale il Carpi sfiderà il Novara la Carrarese giocherà con la Juventus Under 23

Sono stati sorteggiati stamattina a Firenze nella sede della Lega Pro gli accoppiamenti dei quarti di finale dei Play Off per la promozione in Serie B. Le partite si giocheranno lunedì 13 Luglio. La Reggiana sfiderà in casa il Potenza. Il Carpi affronterà allo Stadio “Cabassi” il Novara. La Carrarese giocherà in casa contro la Juventus Under 23. Da decidere gli orari di queste gare, ma è molto probabile che si giocherà la sera. Sorteggiati anche i probabili accoppiamenti delle semifinali che si giocheranno venerdì 17 Luglio.La vincente di Reggiana-Potenza sfiderà la squadra che passerà il turno tra il Carpi e il Novara. Nell’altra semifinale la vincente di Carrarese-Juventus Under 23 affronterà in trasferta la squadra che passerà il turno tra il Bari e la Ternana. Alle squadre che giocheranno in casa nei quarti di finale basterà un pareggio per qualificarsi alle semifinali in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, perché meglio piazzate in classifica rispetto alle squadre che giocano in trasferta.