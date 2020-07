Calcio femminile: la Pink Bari acquista la Matouskova la Carravetta la Lea e la Silvioni

In Serie A di calcio femminile la Pink Bari ha acquistato l’attaccante ceca Gabriela Matouskova 27 anni, dallo Sparta Praga, con cui ha vinto tre scudetti e partecipato alla Champions League. Ingaggiata anche l’attaccante Elisa Carravetta 18 anni, dall’Inter. Arriva a Bari la difensora inglese Danielle Lea 24 anni, dalle London Bees. Tesserata inoltre la centrocampista Ludovica Silvioni 18 anni, dalla Juventus Women. In passato ha giocato anche nel Manchester City e nell’Arsenal. La Pink Bari ha rinnovato il contratto alla portiera finlandese Paula Myllyoia. Resterà a Bari anche l’attaccante slovena Sara Ketis.Confermata l’allenatrice Cristina Mitola. Ceduta l’attaccante rumena Cristina Carp al Fortuna Hjorring in Danimarca. Lasciano la Pink Bari la centrocampista spagnola Aina Torres per motivi personali, la quale andrà a giocare in Spagna in una squadra da decidere e la difensora canadese Alexandra Paige Culver, che giocherà in Serie B in Francia in un team da stabilire. La presidentessa della Pink Bari Alessandra Signorile continuerà ad attivarsi sul calcio mercato per allestire una squadra competitiva. L’obiettivo della Pink per la prossima stagione, sarà raggiungere la salvezza.