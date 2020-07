Un uomo di 27 anni ha segregato in casa una donna di 21 anni con il neonato. A dare l'allarme è stata la stessa giovane, che è riuscita ad allertare i carabinieri che hanno accertato lo stato di segregazione in cui versava la donna, senza via di uscita. Il fatto è avvenuto a Martina Franca, in provincia di Taranto, dove l'uomo si trova agli arresti domiciliari nella casa dei genitori.