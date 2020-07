Serie A: lotta scudetto aperta fino all’ultima giornata di questo campionato

(credits: Juventus Fb)

La lotta scudetto si riapre dopo gli ultimi passi falsi della Juventus di Maurizio Sarri, malgrado la maggiore candidata per impensierire i bianconeri sia ormai in crisi di risultati da diverse settimane. Il campionato di serie A si rianima proprio in testa, visto che Atalanta e Inter sono attualmente più quotate rispetto alla Lazio di Simone Inzaghi. Mancano davvero pochissime giornate al termine di questa tribolata stagione, con l’ultima giornata che verrà disputata il 2 agosto, con importanti partite come Milan-Cagliari, Atalanta-Inter, Napoli-Lazio e Juventus-Roma, solo per citare i big match di questa 38esima giornata di campionato.

Ci sono da assegnare, oltre allo scudetto, anche i restanti piazzamenti validi per Champions ed Europa League, dove la sfida è ancora relativamente aperta, così come per la lotta salvezza, che vede Spal e Brescia ormai condannate alla retrocessione, mentre la posizione per il terzultimo posto è ancora piuttosto incerta, visto che sono racchiuse più squadre in un fazzoletto di punti. Lecce e Genoa, sono le maggiori formazioni coinvolte, ma deve stare attento anche il Torino, così come l’Udinese, mentre la Sampdoria di Claudio Ranieri, grazie all’ultimo successo con il Cagliari, si allontana sempre più dalla zona calda. Per quanto riguarda l’Europa League, il Napoli di Gattuso è già qualificato ai gironi, grazie alla vittoria della Coppa Italia, mentre resta da vedere cosa accadrà tra Roma, Milan e Sassuolo.Piuttosto difficile invece un piazzamento utile per l’Europa per Verona o Bologna, anche se la matematica non da ancora certezze a nessuna squadra, nonostante la Roma di Fonseca sia nettamente in vantaggio rispetto alle inseguitrici, Milan escluso. Tutto questo rende la situazione per le scommesse di serie a piuttosto interessante, per queste ultime giornate di campionato, che saranno caratterizzate da gare intense e risultati imprevedibili, come abbiamo già visto ad esempio con Atalanta-Juventus, Napoli-Milan, Inter-Torino e così via.La gara al momento più attesa e probabilmente determinante per la lotta scudetto sarà proprio Juventus-Lazio, con due formazioni in evidente difficoltà e alla ricerca di una prestazione importante per consolidare la propria posizione in classifica. Inzaghi punta all’obiettivo Champions League, mentre Maurizio Sarri potrebbe vincere il suo primo titolo in Italia: le aspettative sono altissime da entrambe le parti. Al momento però sono maggiormente quotate proprio Atalanta e Inter per tentare la ricorsa al titolo di campione d’Italia durante queste ultime partite. Entrambe hanno però ostacoli da superare, specialmente la formazione di Antonio Conte che dovrà vedersela contro Roma, Napoli e Atalanta, con un calendario piuttosto difficile come coefficiente di difficoltà. Abbiamo potuto appurare come durante queste ultime gare di campionato come l’imprevedibilità sia una costante sia per la testa che per la coda della classifica.Il Lecce di Liverani ad esempio è una squadra che propone un ottimo gioco, nonostante si scopra molto in fase difensiva, ma anche in Genoa durante le ultime prestazioni ha mostrato di avere le carte in regola per centrare l’obiettivo salvezza. Bisogna inoltre dire qualcosa di questa Atalanta di Gasperini, squadra che si conferma come la più prolifica in fase offensiva e che paga in classifica i cali di concentrazione visti specialmente durante la prima fase del girone di andata. Sarebbe stato un campionato davvero diverso se la Dea fosse uscita così già dalle prime giornate, ma è stato comunque un campionato combattuto e intenso, come non si vedeva da anni ormai.