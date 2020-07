Mattarella a Bologna per i 40 anni dalla Strage

- Nella mattinata di giovedì 30 luglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Bologna per incontrare i parenti delle vittime della Strage del 2 agosto 1980 nella quale un ordigno sventrò un'ala della stazione ferroviaria, provocando 85 morti e 200 feriti.Dopo aver presenziato in Duomo alla Santa Messa officiata dall'Arcivescovo Mons. Matteo Zuppi, Mattarella si è recato presso la stazione per deporre una corona di alloro sulla lapide riportante l'elenco dei caduti nella seconda delle due stragi che sconvolsero l'Italia nell'estate del 1980.Per l'altra, quella di Ustica che nel 27 giugno 1980 provocò la morte di 81 persone a bordo del DC-9 della compagnia aerea Itavia collegante Bologna con Palermo, il capo dello Stato ha successivamente incontrato i parenti delle vittime presso il Museo della memoria di Ustica. Quarant'anni dopo la visita straziante di Sandro Pertini sul luogo della tragedia, Sergio Mattarella è il primo presidente della Repubblica a commemorare le vittime della Strage del 2 agosto 1980.