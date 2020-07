Peculato per carabiniere: arrestato 56enne

- Un maresciallo dei carabinieri di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, è agli arresti domiciliari per l'accusa di peculato, omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale e depistaggio indagini nei fatti risalenti tra il 2018 e 2019.Nello specifico il militare, nelle indagini che hanno permesso il ritrovamento di otto mezzi dei furti avvenuti tra Bari e Taranto, non avrebbe consegnato la cisterna al legittimo proprietario ma ad un conoscente titolare di un noto agriturismo, per poi farla spostare in un deposito, una volta venuto a conoscenza delle indagini.