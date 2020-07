Perrini: “La farmacia dell'ospedale di Massafra, cittadini stremati in coda in attesa dell'apertura”

“Sono stato questa mattina all'ospedale di Massafra, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, per verificare di persona una situazione che mi sembrava inverosimile e incredibile, e che invece si è rivelata tristemente vera - spiega il consigliere regionale di Fratelli d'ItaliaHo trovato, infatti, decine e decine di persone, per lo più anziani, tra loro anche malati oncologici, in ordine sparso in attesa dell'apertura della farmacia all'interno della struttura, rigorosamente alle ore 10.30, nonostante il caldo e l'afa d'estate, e il freddo l'inverno. Persone stremate e provate, che non arrivano nell'orario indicato perché altrimenti sarebbero costrette a una fila ancora più lunga e a disagi ancora maggiori.Un triste spettacolo visibile per chiunque si rechi quotidianamente in ospedale, e che si replica ogni giorno nella scandalosa indifferenza generale. È questa la sanità pubblica pugliese di cui andare fieri, presidente e assessore Michele Emiliano? Secondo me è invece una sanità di cui vergognarsi, chiedendo scusa a quei cittadini ignorati e abbandonati nelle loro sofferenze e nella loro condizione. Per questo domani mi recherò dal direttore generale dell'Asl Taranto Stefano Rossi per cercare e trovare soluzioni immediate in merito”.