Provinciale Lecce - Porto Cesareo, Trevisi scrive alla Provincia: “Mettere in sicurezza il manto stradale”

LECCE - “Manto stradale dismesso, segnaletica inesistente e incroci pericolosi. La strada provinciale Lecce - Porto Cesareo, soprattutto nel tratto che costeggia il campus universitario, è un rischio continuo per gli automobilisti”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi che invierà una nota alla Provincia di Lecce per chiedere la messa in sicurezza della provinciale Lecce-Porto Cesareo, in particolare in corrispondenza della zona universitaria del Collegio Fiorini.“Abbiamo effettuato un sopralluogo su questa importante arteria stradale molto trafficata sia in inverno che in estate - spiega il consigliere - un tratto che quotidianamente attraversano tanti automobilisti che spesso ci segnalano pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle auto. Il manto stradale è in pessime condizioni, pieno di buche e scarsa visibilità, in particolare in corrispondenza dell'ingresso del Collegio Fiorini, zona molto frequentata da studenti, dove mancano completamente gli specchi che consentono l'immissione in sicurezza sulla provinciale. Per questo solleciterò la Provincia per intervenire tempestivamente per mettere in sicurezza la zona e prevenire incidenti”.