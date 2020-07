Risorse scuola, Ruggiero (M5S): “1,9 milioni di euro a 199 istituti della Puglia”

ROMA – “A 199 scuole pugliesi del secondo ciclo è stato assegnato un totale di 1,9 milioni di euro per la realizzazione di smart class, anche in vista della riapertura di settembre”. Così la deputata pugliese del MoVimento 5 Stelle“In media –- a ciascun istituto sono stati assegnati circa 10 mila euro. Per la provincia di Bari alle scuole che hanno partecipato all’avviso del Ministero è stato attribuito un totale di 630 mila euro circa, per quelle della provincia di Foggia 360 mila euro, per la provincia di Barletta-Andria-Trani 190 mila euro, per la provincia di Brindisi 160 mila euro, per quella di Taranto 280 mila euro, per la provincia di Lecce 370 mila euro. I fondi –consentiranno di acquistare strumenti e dispositivi digitali, accessori e periferiche hardware, software e licenze per piattaforme di e-learning, monitor touch screen e per creare spazi digitali nelle scuole, favorendo nuove metodologie di apprendimento. Si tratta di risorse ulteriori rispetto ai 24,8 milioni di euro totali attribuiti direttamente ai comuni e alle amministrazioni provinciali qualche giorno fa, e ai 24,8 milioni assegnati a fine maggio a tutti gli istituti pugliesi grazie al decreto ‘Rilancio’. Risorse stanziate con lo scopo di adeguare spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Lo Stato si sta impegnando per mettere in campo tutte le forze necessarie in vista della ripresa di settembre”