Roma-Fiorentina 2-1: doppietta di Veretout su rigore

La Roma batte la Fiorentina 2-1 grazie ad una doppietta Veretout e allunga sul Milan al quinto posto mettendo un'ipoteca sulla qualificazione diretta alla prossima edizione di Europa League. Alla fine del campionato mancano solo due giornate e i giallorossi hanno cinque punti di vantaggio sui rossoneri. Agli uomini di Fonseca manca davvero poco per strappare la qualificazione all'Europa League e tutto dipende dalle proprie forze.Allo stadio Olimpico, contro la Fiorentina, decisiva è stata la doppietta di Veretout che sblocca il risultato con un calcio di rigore al 45'. La Fiorentina, però, acciuffa il pari con Milenkovic. La Roma, però, non si arrende e passa nuovamente in vantaggio sempre con Veretout su calcio di rigore all'87'.I giallorossi portano così a casa tre punti importanti in vista del finale di stagione. Per difendere il quinto posto, agli uomini di Fonseca, nelle prossime due giornate, basterà battere il Torino in trasfera e la Juventus nell'ultima giornata.