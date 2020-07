Romina Power: in radio il nuovo singolo 'Una canzone complice'

Estratto dall'ultimo album 'Raccogli l'attimo', Romina Power torna nelle radio con il branopresentato durante la puntata del programma di Rai 1 Domenica In, condotto da Mara Venier. ll brano ha suscitato un immediato consenso del pubblico in studio ed ha scatenando l'entusiasmo dei fans -''Finalmente una nuova canzone, fresca e con ritmo latino". Infatti il brano è la versione italiana di Cara Luna di Jorge Villamizar con testo scritto dalla stessa Romina.Raccogli l'attimo segna un grande ritorno per Romina e Albano che, dopo 25 anni dall’ultima registrazione, sono tornati a cantare insieme. Il disco vede la firma di molti autori del panorama musicale italiano come Popi Minellono, Cristiano Malgioglio, Fabrizio Berlincioni, Nicolò Agliardi e Paolo Limiti.