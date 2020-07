Jazz a corte a Trani: Palazzo Beltrani a tutto dixieland

TRANI (BT) - Dopo il successo del primo appuntamento di domenica 21 giugno di “Jazz a Corte” a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT), continua il festival jazz più elegante di Puglia, giunto alla seconda edizione, nella terrazza en plein air dedicata al grande pianista jazz tranese Davide Santorsola. Dopo lo swing trascinante del quartetto del crooner Larry Franco, un omaggio al dixieland allieterà il pubblico domenica 5 luglio a partire dalle ore 21,00. Saranno i “Jazz Moment” con Cristina Lacirignola alla voce, Mino Lacirignola alla tromba, Pino Pichierri al clarinetto, Renzo Bagorda al banjo e Ilario De Marinis al contrabbasso a risuonare per tutta la corte. La direzione artistica dell’intero festival è affidata allo stesso Ilario De Marinis, il contrabbassista pugliese che nella sua carriera ha suonato tra gli altri anche con il grande trombettista Chet Baker. Dato l’alto gradimento del pubblico dopo mesi di digiuno forzato di spettacoli dal vivo a causa dell’emergenza Covid-19, la rassegna Jazz a Corte, che rappresenta la ripartenza in grande spolvero della programmazione di Palazzo Beltrani, Centro Culturale Polifunzionale fiore all’occhiello di Puglia, prevederà per appassionati e amanti del jazz in tutte le sue declinazioni altre date sino a fine agosto.Domenica 19 luglio, a partire dalle 21,00, Larry Franco alla voce e al piano, Dee Dee joy a brushes e voce, Alberto Di Leone alla tromba, Ilario De Marinis al contrabbasso, tributeranno il loro “Omaggio a Ella & Louis”. Per ricordare al meglio due giganti come Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, dedicheranno a queste due voci straordinarie, che rappresentando un duetto classico per eccellenza, un repertorio imperdibile di pezzi standard della musica mondiale, eseguiti ad arte e con arrangiamenti originali. Sempre di domenica, il 16 agosto con il progetto "Fahrenheit" ancora swing con il Larry Franco Swingtet, con Larry Franco a piano e voce, la voce di Dee Dee joy, Alberto Di Leone alla tromba, Attilio Troiano al sax, Fabio Delle Foglie alla batteria e Ilario De Marinis al contrabbasso.Alla "B.j.S. Quintet Company", la Compagnia della Bossa del jazz e dello Swing, sarà affidata la gran chiusura del Festival. Domenica 30 agosto un grade ritorno: si esibiranno Francesca Leone in voce, Guido Di Leone alla chitarra, Aldo Di Caterino al flauto, Fabio Delle Foglie alla batteria, Ilario De Marinis al contrabbasso.Con il patrocinio dell’Assessorato alle culture del Comune di Trani, gli appuntamenti, in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di Trani, sono fruibili in assoluta sicurezza. La direzione di Palazzo delle Arti Beltrani, infatti, è andata anche oltre i nuovi parametri e tutte le linee guida ministeriali e regionali. Oltre alla presenza di distributori con soluzioni igienizzanti e alle costanti operazioni di pulizia in rispetto del protocollo per il contenimento della diffusione del Covid-19, una sanificazione con l’azione automatica di generatori di ozono è eseguita quotidianamente nell’intera struttura museale per tutti gli 8 mila metri cubi, rigorosamente nelle ore di chiusura del Palazzo delle Arti Beltrani. Un caso unico ad ora nelle strutture museali di questa estensione.“Jazz a corte” rappresenta per Palazzo Beltrani, sede della Pinacoteca Ivo Scaringi e contenitore culturale a tutto tondo, il ritorno al bello.Per fruire dei concerti la direzione chiede al pubblico un piccolo sforzo, essendo ormai cambiate le nostre abitudini a causa dell’emergenza Covid-19.I concerti si terranno all’aperto e le sedute saranno distanziate a un metro e tra loro inamovibili. Per accedere agli eventi, ai concerti e al museo sarà sempre obbligatorio compilare con i propri dati il modulo di prenotazione on line: https://forms.gle/WoJ7zVs7cXjPUSVo6Anche l’acquisto dei biglietti dovrà avvenire preferibilmente on line sulla piattaforma i-ticket (eventualmente sarà la stessa direzione che provvederà a girare il link per l’acquisto una volta ricevuta la prenotazione).L’utilizzo della mascherina è obbligatorio fino al raggiungimento del proprio posto a sedere e in ogni spostamento dallo stesso. Poiché i concerti si svolgeranno all’aperto, una volta preso posto si potrà far a meno della mascherina.I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria compilando il modulo:https://forms.gle/WoJ7zVs7cXjPUSVo6Con il ticket del concerto (15 euro intero, 10 euro ridotto per over 65 e associazioni convenzionate) sarà possibile visitare nella stessa giornata tutte le collezioni del Palazzo delle Arti Beltrani e la Pinacoteca Ivo Scaringi, sempre previa prenotazione anche per le visite.Ingresso ore 20,30 – inizio concerto ore 21,00. Info & prenotazioni: 0883500044