BARI - "Infrastrutture bloccate, zero investimenti, agricoltura in ginocchio, lavoro dimenticato: tra i governatori, solo Nicola Zingaretti è peggiore di Michele Emiliano. Non vediamo l'ora di mettere fine ai disastri della sinistra: la Puglia merita di più e la Lega è pronta per governare". Ad evidenziarlo in una nota il leader della Lega, commentando la classifica pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore.