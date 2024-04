Tragedia sfiorata a Brindisi: auto fuori controllo finisce contro muro di cinta di condominio

BRINDISI - Attimi di paura a Brindisi dove un'auto fuori controllo ha rischiato di provocare una tragedia, quando una BMW ha quasi travolto un passante sul marciapiede, prima di schiantarsi ad alta velocità contro un muro di cinta di un condominio situato in via Umberto Maddalena. L'incidente, avvenuto domenica, ha destato grande preoccupazione nella comunità locale.Alla guida del veicolo c'era un uomo di 44 anni, che fortunatamente è rimasto praticamente illeso nell'incidente. Tuttavia, è stato denunciato dalle autorità perché è risultato positivo all'alcool test. Le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate in zona hanno catturato il momento in cui l'auto, in preda al suo impeto, ha rischiato di investire il passante sul marciapiede. Per fortuna, l'uomo è riuscito a spostarsi di qualche metro prima dell'impatto.Il video dell'incidente è diventato virale sui social media e nelle chat, suscitando un dibattito sulla sicurezza stradale e sull'importanza di evitare di guidare sotto l'influenza di alcol o altre sostanze che possano compromettere le capacità di guida.L'episodio serve da monito per tutti i conducenti sull'importanza di guidare con responsabilità e sobrietà, al fine di evitare tragedie e incidenti che potrebbero mettere a rischio la vita propria e degli altri utenti della strada.