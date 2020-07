Sassuolo 'regala' vittoria e rinnovo a Pioli

(Ac Milan Fb)

Il Milan festeggia le 200 partite di Donnarumma, continuando la corsa all'Europa League e vincendo contro il Sassuolo per 1-2. A decidere il match ci pensa Ibrahimovic già nel primo tempo, su ispirazione di Calhanoglu. Il risultato cambia già al 19' quando Ibra supera Consigli con un colpo di testa in tuffo.Sul finale di tempo arriva il pareggio neroverde con il calcio di rigore di Caputo, dopo che Calhanoglu tocca di mano un pallone, in area, destinato all'attaccante del Sassuolo. Nei minuti di recupero è ancora il bomber svedese a mettere il proprio nome nel tabellino dei marcatori: su assist di Calhanoglu, salta in dribbling Consigli per depositare in rete la propria doppietta che vale il +3, che porta il Milan al momentaneo 5° posto in attesa dei match di Roma e Napoli.Durante la partita del Mapei Stadium, è iniziata a circolare la notizia, poi ufficializzata, che mister Pioli continuerà ad allenare il Milan fino al 2022, dopo che Rangnick non si è liberato dal Lipsia.