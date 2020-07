'Scopri le bellezze di Bari in sicurezza': ieri Galasso e Leonetti all’iniziativa di Confcommercio a bordo dei monopattini elettrici

BARI - Nel pomeriggio di ieri l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso e il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti, accompagnati dal dirigente di Confcommercio Bari Pietro Palermo, hanno partecipato a “Scopri le bellezze di Bari in sicurezza”, la manifestazione organizzata da Confguide della sezione locale della confederazione di imprese, in collaborazione con RentGoPuglia, un società privata che propone ai turisti in arrivo in città la possibilità di effettuare delle visite guidate di Bari a bordo dei monopattini elettrici.L’iniziativa, che ha preso il via da piazza Diaz, si è svolta per la prima volta, in via sperimentale, tra i vicoli della città vecchia.“Il messaggio che abbiamo voluto lanciare con la manifestazione di ieri pomeriggioè quello di utilizzare il monopattino elettrico in modo corretto, a partire dal momento del parcheggio, che deve avvenire nel rispetto degli spazi urbani, e di guidarlo in sicurezza. Ieri abbiamo anche effettuato dei veri e propri test drive, una sorta di corso di guida per cittadini e turisti, in un momento della giornata particolarmente trafficato. Mi auguro che possa essere servito ai tanti fruitori per comprendere quanto sia fondamentale attraversare in maniera sicura la città anche con mezzi leggeri e semplici da utilizzare”.“Il tour di ieri, organizzato in via sperimentale -ha confermato quanto sia alta l’attenzione dei cittadini baresi nei confronti di questi nuovi mezzi di mobilità elettrica urbana, che non inquinano e sono a disposizione di tutti. Per questo è ancora più importante conoscerne le regole di utilizzo nel rispetto degli spazi urbani e a tutela della propria e dell’altrui sicurezza. Spero partecipino in molti ai prossimi appuntamenti di questa lodevole iniziativa”.“Siamo contenti -perché i turisti in visita a Bari avranno la possibilità di scoprire la città a bordo di questi formidabili monopattini messi a disposizione dal nostro nuovo partner RentGoPuglia. Credo che il tour turistico-istituzionale organizzato ieri sia stato molto apprezzato, anche per la cura dei dettagli: tutti i partecipanti hanno ricevuto infatti dei dispositivi radioguida, auricolari collegati col microfono della nostra guida turistica, per rimanere concentrati alla guida e rispettare il distanziamento sociale. Un modo semplice e veloce per scoprire le bellezze artistiche e architettoniche della città. Ad ogni stop&go, Camilla Ladisa ha raccontato la storia e le curiosità dei luoghi più suggestivi della città”.