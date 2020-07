Serie A: il Bologna fa crollare l'Inter

(credits: Bologna Fc Fb)

Quello di Mihaijlovic a San Siro è uno sgambetto pericoloso per l'Inter. La squadra di Conte, però, ci mette del proprio per zoppicare. Il Bologna mette alle strette gli avversari passati in vantaggio con Lukaku, e vince per 2-1 con le reti Juwara e Barrow. Improvvisamente i nerazzurri vanno in blackout nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Soriano e un rigore a favore fallito da Lautaro.Al momento della rete del vantaggio dell'attaccante belga l'Inter avrebbe anche le opportunità per andare ancora a segno con Candreva e Young, poi forse complice anche la stanchezza, i felsinei reagiscono con successo. Il pareggio dei rossoblu nasce per uno svarione di Gagliardini, colpiscono anche un palo, successivamente il rosso di Bastoni riporta la parità numerica, ma il raddoppio bolognese. I progetti della stagione dell'Inter sono a rischio.