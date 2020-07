Serie A: il Milan strappa un pareggio a Ferrara

(credits: Ac Milan Fb)

- Continua la striscia positiva in campionato nel Milan, che è riuscito a strappare un punto allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara con il risultato che si è chiuso per 2-2. Sorprendentemente sono i padroni di casa a passare in vantaggio, già nel primo tempo con Valoti al 13', bravo a ribattere in rete a distanza ravvicinata un batti e ribatti nell'area piccola rossonera. Alla mezz'ora del primo tempo arriva l'eurogol di Floccari che, vedendo fuori dai pali Donnarumma, scocca un tiro da 30 metri che beffa il portiere azzurro.Sul finire della frazione di gioco, brutto intervento di D'Alessandro con il piede a martello su Theo Hernandez, il Var decreta l'espulsione diretta per il centrocampista biancoazzurro con gli uomini di Di Biagio costretti a giocare tutta la ripresa con un uomo in meno. Il secondo tempo Pioli, mischia le carte con l'ingresso di Leao per Calabria ed al 65' Ibrahimovic riprende il suo posto in attacco al posto di un inconcludente Rebic.Al 79' il Milan accorcia le distanza con Leao, che batte Letica, il vice Berisha, con una conclusione di destro sul palo lontano che non da scampo. In pieno recupero, arriva il pareggio inaspettato: cross di Saelemaekers per Ibra, su cui si avventa Vicari che devia il pallone nella propria porta gelando i propri compagni. Il 2-2 è più utile per l'umore del Milan che per la propria corsa all'Europa League.