Turismo, FdI: "Regioni del Nord fanno squadra per rilanciare settore, Emiliano lo condanna a morte"

BARI - “Per il rilancio del turismo, tre regioni del nord Italia, per complessivi 300 km di costa, hanno pensato ad una strategia di internazionalizzazione. Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Veneto, infatti, faranno gioco di squadra e renderanno attrattive le loro coste partendo da una strategia comunicativa di promozione. Mentre in Puglia -detentrice da sola di 865 km di costa- stenta a ripartire anche solo il turismo italiano, con problemi legati ai collegamenti, in particolare al trasporto aereo che da mesi denunciamo, nelle altre regioni si cerca una soluzione". Così in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia"Cos'ha in programma quindi -il presidente Michele Emiliano per ridare ossigeno ad uno dei settori trainanti dell'economia pugliese? Considerando che siamo al 1° luglio e i turisti in queste ore disdicono le prenotazioni in Puglia, quale piano di azione ha in mente nell'immediato? L'assessore al Turismo a quale strategia intende affidarsi? È assurdo che chi ha il compito di governare la regione abbia bisogno degli stimoli e delle sollecitazioni dell'opposizione”.