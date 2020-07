Basket: Zanelli rinnova per due anni il contratto con l'Happy Casa Brindisi

(credits: Happy Casa Brindisi Fb)

In A/1 di basket maschile Alessandro Zanelli ha rinnovato il contratto per due anni con l’Happy Casa Brindisi. Gioca come play maker. Nella stagione annullata a Marzo per il Covid 19 è stato vice capitano della squadra pugliese. Il direttore sportivo dell’Happy Casa Brindisi Simone Giofrè ha dichiarato:” Siamo molto felici di avere Alessandro con noi per altre due stagioni, il nostro percorso continuerà con la speranza di toglierci altre soddisfazioni”.L’Happy Casa Brindisi ha rescisso il contratto con Iris Ikangi. Martin è stato richiesto in Europa e in America e quasi sicuramente andrà via da Brindisi. Simone Giofrè sta continuando a trattare con John Brown per cercare di farlo rimanere in Puglia. Il presidente Fernando Marino continuerà ad attivarsi sul mercato per allestire una squadra competitiva. L’obiettivo dell’Happy Casa Brindisi è la qualificazione ai play off scudetto, andare il più possibile avanti in Coppa Italia e disputare delle buone gare se la squadra pugliese dovesse giocare una Coppa Europea.