Serie A: la Juventus cade a Cagliari

Alla Sardegna Arena, il Cagliari ha battuto 2 a 0 la Juventus, sfruttando la poca motivazione della squadra bianconera, già vincitrice dello sScudetto. I sardi hanno messo in cassaforte il match già nel primo tempo. Gagliano ha sbloccato il risultato all'8'. Il giovane attaccante, all’esordio in serie A, ha realizzato con facilità il tap-in su cross in area di Mattiello, mettendo il match in discesa per i padroni di casa.Il raddoppio è arrivato all’ultimo minuto di recupero della prima frazione. Ancora il giovane Gagliano ha lanciato in profondità Simeone, che dal limite dell’area ha lasciato partire un diagonale, battendo Buffon per il 2 a 0 finale.