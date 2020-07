In Serie B Yuri Cannarsa è il nuovo allenatore del Livorno. Subentra ad Antonio Filippini, esonerato dopo la sconfitta 1-0 in casa contro lo Spezia. Lo ha deciso il presidente della società toscana Aldo Spinelli. Il Livorno è già retrocesso in Lega Pro. Il Livorno in trentaquattro giornate ha perso 23 partite, subito 56 gol ed è ultimo in classifica da solo con 21 punti. Spinelli ha scelto una soluzione interna. Cannarsa era il tecnico della squadra Primavera, e debutterà sula panchina dei toscani venerdì 17 Luglio alle 21 a Benevento contro la solitaria capolista che è già promossa in Serie A.Cannarsa dovrà cercare di chiudere nelle gare di Campionato di B che rimangono, il torneo con dignità e di valutare probabilmente alcuni calciatori molto giovani che potrebbero risultare molto utili alla squadra toscana nella prossima stagione in Lega Pro. E’ stata questa una stagione da dimenticare per il Livorno. Il presidente Spinelli cercherà di allestire una squadra molto competitiva per cercare di ritornare subito o nel giro di qualche anno in Serie B.