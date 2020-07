Giuseppe Laterza allenerà il Taranto nella prossima stagione

- In Serie D Giuseppe Laterza 41 anni allenerà il Taranto nella prossima stagione. Negli ultimi 6 anni è stato il tecnico del Fasano che ha portato in pochi anni dalla Promozione in D. E’ molto giovane motivato e ambizioso. Ha firmato fino a Giugno 2021, ma non è esclusa la possibilità di un rinnovo se il Taranto disputerà un buon campionato. Il presidente della società jonica Massimo Giove e il consulente Vittorio Galigani hanno scelto Laterza dopo che non è stato possibile ingaggiare come tecnico Auteri del Catanzaro e Giacomarro del Picerno.Laterza in questa stagione nel Campionato di Serie D che è stato annullato per il Covid 19, ha portato il Fasano in zona play off e alla qualificazione in finale di Coppa Italia. Ha tutte le carte in regola per fare molto bene a Taranto. Giove e Galigani puntano molto su di lui. E’ un tecnico emergente. I tifosi sono fiduciosi e Laterza ha grandi qualità professionali e umane.