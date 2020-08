Altieri: "Domani in Capitanata la Lega accanto agli agricoltori colpiti da crisi e alluvioni"

BARI - Parte domani, dalla Provincia di Foggia, il tour della Lega Puglia “è ora di agricoltura”. “Visiteremo le aziende agricole che producono pomodori e che hanno subito ingenti danni a causa dalle ultime alluvioni, rispetto alle quali il silenzio di Emiliano e della Regione è davvero assordante. Saremo, quindi, a partire dalle ore 7.00 a Stornara, Ordona, Poggio Imperiale e Lesina dove chiuderemo il tour alle ore 12 presso l’azienda agricola Turco, il cui titolare è stato protagonista nei giorni scorsi di un accorato appello alla politica, dopo che le piogge torrenziali del fine settimana hanno completamente distrutto i raccolti di pomodori. La Lega c’è ed ha in animo di cambiare la Puglia partendo dal lavoro e sostenendo chi produce e rischia sulla propria pelle senza bonus ed aiuti. Purtroppo in 5 anni gli agricoltori pugliesi sono stati abbandonati dalla Regione che ha messo in ginocchio uno dei più importanti e vitali settori produttivi della nostra terra". Lo dichiaraex deputato della Lega in corsa per il ruolo di Vice Presidente della Regione per la coalizione di centro-destra. A Lesina presso l’azienda Turco (Contrada Cannella, 713) alle ore 12 si terrà un incontro con la stampa per fare il punto sull’agricoltura in capitanata.