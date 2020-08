Altieri (Lega): “Emiliano su agricoltura come dr Jekill e Mr Hyde oggi promette ma in 5 anni ha distrutto”

BARI - "E' paradossale leggere le dichiarazioni odierne di Michele Emiliano sul tema dell’agricoltura dove promette mari e monti, dopo che per cinque anni ha distrutto tutto. Il momento più alto lo raggiunge quando non potendo negare i problemi creati sui PSR dice che la colpa è di Vendola, che invece fino a qualche settimana fa ha rincorso e adulato per avere sostegno alla sua debole ricandidatura. Ci troviamo davanti ad un pericoloso caso di sdoppiamento della personalità: Emiliano come dr Jekill e Mr Hyde, buono in campagna elettorale e cattivo al governo. Su una cosa concordo con lui, ovvero sulla necessità in Puglia di voltare pagina in agricoltura e questa opportunità sono certo che sarà colta dai tanti agricoltori delusi e maltrattati che il 20 e 21 settembre cambieranno il governo della Regione votando per la Lega". Tanto dichiara il candidato vice presidente della Regionedella Lega.