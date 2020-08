Apulian Experiences: Sup dal tramonto alla luna

- Ecco il video della traversata nella zona di Monopoli che ho realizzato in collaborazione con il fotografo/ cameramen Andrea Mastronardi. Siamo partiti da una caletta sulla costa Sud di Monopoli (via Procaccia) con le nostre tavole per guardare il tramonto e fare la navigazione notturna.Il nostro punto d’arrivo prima di rientrare è stato l’Aperisunset al Lido Marzà: siamo arrivati via mare con i nostri Sup e partecipato al suggestivo aperitivo con Dj Set.Subito dopo l’arrivo del Sunset, ci siamo diretti in navigazione notturna con Marco Lincesso verso la città di Monopoli.