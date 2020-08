Asl Bari: contributo economico CES-C19, uffici impegnati per concludere la “seconda tranche”

Gli uffici dei Distretti Socio Sanitari della ASL Bari sono impegnati a definire e concludere le pratiche relative alla seconda tranche, per il periodo 1° maggio – 31 luglio 2020, del contributo economico straordinario CES-C19 “prima finestra”. Ricordiamo che questa si riferisce alle persone già in possesso di un Codice Famiglia la cui condizione di gravissima non autosufficienza è stata già accertata in procedure similari.Agli interessati si chiede la massima collaborazione affinchè sia possibile accelerare le procedure, essendo necessario consegnare la documentazione prevista per perfezionare gli accertamenti sanitari e amministrativi (certificato di esistenza in vita al 31 luglio 2020, IBAN corretti ecc.) e quindi evitare lungaggini causate anche dalla imprecisa o erronea compilazione delle domande.In parallelo, si sta lavorando per le necessarie verifiche sulle domande che fanno riferimento alla “seconda finestra” del contributo straordinario (consegnate dal 9 giugno al 9 luglio 2020 ), riguardante le persone per cui la condizione di gravissima non autosufficienza non è stata accertata nell'ambito di procedure similari.