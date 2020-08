Bari, ''Arene culturali'': gli appuntamenti gratuiti in programma questa città

BARI - Continuano gli appuntamenti gratuiti del cartellone estivo barese “Arene culturali”, promosso dall’assessorato alle Culture del Comune di Bari, che in quest’ultima settimana di agosto propone incontri, concerti e laboratori artistici ed educativi nei quartieri San Pasquale, Santa Fara, Japigia e Carrassi, come di seguito indicato:





Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto





San Pasquale

Parco Compagneros - via Raffaele Bovio





• ore 18 “Corpi Liberi”, residenza coreografica con Mariella Rinaldi e Simona De Tullio. Giovani danzatori saranno coinvolti in laboratori coreografici site specific con presentazione finale del lavoro

• ore 19 “Storie del Vecchio Sud Folk” passeggiata musicale all’interno del parco accompagnati dalle note del gruppo pugliese che allieterà la serata con danze popolari





Martedì 25 agosto





San Pasquale

Parco Compagneros - via Raffaele Bovio





• ore 10.15 “Estrazioni dell’Orto” laboratorio per bambini a cura della Masseria dei Monelli-Ortocircuito

• ore 18 “Il mio pane quotidiano”, laboratorio a cura dell’associazione Effetto Terra. Insieme si impasterà, si userà il lievito naturale, verranno spiegate le varie tecniche di impasto, le varie forme di pani e i tempi di cottura. Si infornerà nel forno sociale.





Mercoledì 26 agosto





San Pasquale

Parco Compagneros - via Raffaele Bovio





• ore 10.30 Family Day, laboratori di trucco per bambini e famiglie a cura del Cnipa Puglia di Bari con gli scatti fotografici di Clarissa Lapolla

• ore 19 “Al di là dell’amore”, l’amore raccontato nelle sue forme da Emanuele Battista, autore e artista pluripremiato del territorio e da Vanessa Digennaro, al suo debutto editoriale. Modera la psicologa Sarah Guerra





Santa Fara

Arena Airiciclotteri - Strada Massimi Losacco, 4





• ore 19 “Bellezza donne e mito” con Laura Marchetti e Corrado Petrocelli.





Giovedì 27 agosto





San Pasquale

Parco Compagneros - via Raffaele Bovio

• ore 18.30 Family Day, laboratorio creativo per bambini e per le mamme a cura dell’asd The Studio





Santa Fara

Arena Airiciclotteri - strada Massimi Losacco, 4

• ore 19 “Avanspettacolo” laboratorio con Nico Salatino





Venerdì 28 agosto





San Pasquale

Parco Compagneros - via Raffaele Bovio

• ore 10.15: “Compostiamoci bene”, laboratorio per bambini a cura della Masseria dei Monelli-Ortocircuito

• ore 19: “A lezione d’Opera”, evento a cura dell’associazione Splendor Vocis, con la partecipazione dei maestri Piero Naviglio e Nicola Scardicchio. Un percorso musicale alla scoperta dell’opera.





Santa Fara

Arena Airiciclotteri - strada Massimi Losacco, 4

• ore 19 “Brama” - desideri eros sogni e thanatos di Ilaria Palomba

A seguire proiezione film “Luna di fiele” di Roman Polanski





Sabato 29 agosto





Santa Fara

Arena Airiciclotteri - strada Massimi Losacco, 4

• ore 19 “Tazze chigghere e tazze” atto comico di Nico Salatino





Japigia

cortile Parrocchia San Marco

• ore 20.00 concerto di musica jazz con Guido Di Leone, Francesca Leone, Fabio delle Foglie e Gianluca Fraccalvieri, a cura dell’associazione culturale Nel Gioco del Jazz





Lunedì 31 agosto

Santa Fara

Arena Airiciclotteri - strada Massimi Losacco, 4

• ore 19 “La cura dello sguardo-nuova farmacia poetica” di e con Franco Arminio.





Il programma completo del calendario di Arene Culturali, che proseguirà fino al 30 settembre, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link.