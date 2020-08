Bari Piano Festival: al via la 3a edizione del festival diretto dal Maestro Arciuli

BARI - Si terrà domani, giovedì 6 agosto, alle ore 11.30, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione della terza edizione del Bari Piano Festival, in programma a Bari dal 22 al 30 agosto.Il festival, promosso dal Comune di Bari e organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese, con il sostegno della Regione Puglia e di Aret Puglia Promozione, PO Puglia FESR-FSE 2014/2020, Asse VI, Azione 6.8, con il patrocinio del Conservatorio di Bari, in collaborazione con Apulia Film Commission, propone per questa edizione un concerto speciale dedicato a Ennio Morricone, in programma il 30 agosto. Il concerto, inserito nel Bif&st 2020, sarà eseguito da Gilda Buttà, che di Ennio Morricone è stata l’interprete “ufficiale”, eseguendo le sue colonne sonore e suonando la sua intera produzione pianistica, e da Cesare Picco, improvvisatore raffinato e colto, che parte dalle musiche di Morricone per un percorso creativo di grande suggestione.Ad illustrare i dettagli dell’iniziativa, il programma completo e gli aspetti organizzativi saranno l’assessora alle Culture del Comune di Bari Ines Pierucci, il maestro Emanuele Arciuli, direttore artistico del Festival, e la consigliera di amministrazione del Teatro Pubblico Pugliese Maddalena Tulanti.