CATANIA - E' stato eseguito al Policlinico di Catania il primo trapianto di utero nel nostro Paese. La paziente, una donna di 30 anni siciliana, è in terapia intensiva ma in buone condizioni di salute. Il delicato intervento, eseguito in collaborazione con l'azienda ospedaliera Cannizzaro, è stato effettuato dall'equipe composta dai professori Pierfrancesco e Massimiliano Veroux, Paolo Scollo e Giuseppe Scibilia.